Армия США нанесла удар по боевикам ИГ в Нигерии

Вооруженные силы США нанесли удар по боевикам террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, признана террористической и запрещена в РФ) на территории Нигерии. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

Американский лидер подчеркнул, что удар был нанесен по его приказу. Он добавил, что в результате высокоточных атак были уничтожены боевики, которые "жестоко убивали главным образом невинных христиан".

Ранее Трамп объявил, что армия США планирует проводить наземные операции по борьбе с наркокартелями в Латинской Америке. Об этом он заявил во время обращения к американским военнослужащим по случаю Рождества.

Кроме того, американский лидер подвел промежуточные итоги уже реализуемых мер по борьбе с наркотрафиком. По его словам, предпринятые ранее действия привели к сокращению объема контрабанды наркотиков морским путем на 96%.