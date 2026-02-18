Путин проведет совещание с кабмином по вопросам обновления первичного звена медицины

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Владимир Путин проведет совещание с членами правительства на тему реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения в среду, 18 февраля. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Ключевые доклады по теме представят министр здравоохранения Михаил Мурашко, губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский (также возглавляющий комиссию Госсовета по направлению "Продолжительная и активная жизнь") и руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

Помимо этого, участники совещания обсудят ряд текущих вопросов. Отдельным пунктом мероприятия станет церемония открытия новых объектов здравоохранения: глава государства по видеосвязи примет участие в запуске работы медучреждений в нескольких регионах страны.

Ранее Путин назначил судей районных, арбитражных, военных и других судов в 66 регионах России. Кадровые изменения коснулись Пермского и Приморского края, Иркутской, Курской, Новосибирской, Оренбургской, Псковской, Самарской, Тюменской областей и других регионов.