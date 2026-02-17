Российские спортсмены не получили в подарок обещанные на ОИ смартфоны

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Michael Kappeler

Российские спортсмены не получили в подарок мобильные телефоны, которые вручили другим атлетам на Олимпийских играх 2026 года в Италии, сообщает ТАСС.

Перед ОИ организаторы говорили о том, что все спортсмены получат подарки, включая специально разработанные для участников Олимпиады смартфоны Samsung – компания является спонсором Международного олимпийского комитета (МОК).

По словам российского ски-альпиниста Никиты Филиппова, в Олимпийской деревне организаторы соревнований раздавали коробки с подарками, однако для нейтральных атлетов в них были шампунь и зубная паста.

Ранее сообщалось, что табличку украинской сборной на церемонии открытия зимней Олимпиады в итальянском Милане несла россиянка. Девушку зовут Анастасия Кучерова, она работает архитектором и уже 14 лет живет в Милане.

По ее словам, табличку украинской делегации она выбрала намеренно, желая выразить солидарность.

