17 февраля, 22:11

Политика

Лукашенко назвал "позорищем" импорт в Белоруссию российской свинины

Фото: kremlin.ru

Ситуация, при которой в Белоруссию осуществляется импорт свинины из России, является позорной, заявил белорусский президент Александр Лукашенко во время отчета правительства по итогам 2025 года. Видео с высказыванием опубликовал телеграм-канал "Пул Первого".

"Мы же из России завозим свинину. Позорище! Беларусь завозит свинину. <...> Мы чуть ли не на 200 миллионов долларов там, или сколько, завезли свинины", – указал Лукашенко.

Глава администрации главы Белоруссии Дмитрий Крутой, в свою очередь, заявил, что российские экспортеры "извлекают выгоду" из потребности белорусского рынка в свинине. По его словам, в прошлом году Белоруссия импортировала из России 130 тысяч тонн, из-за чего были подняты цены.

Президент республики указал правительству, что необходимо обеспечить население свининой по доступной цене.

"Если чего-то нет, надо производить свое. Мы это умеем делать", – заключил Лукашенко.

Ранее белорусский лидер заявил, что никакая сила не способна разорвать союз республики и Москвы. По словам Лукашенко, в России звучат мнения, что кто-то пытается оторвать Белоруссию от Москвы. Однако он подчеркнул, что сложившиеся обстоятельства "связали две страны воедино" – вероятно, "на долгие-долгие десятилетия и века".

политикаэкономиказа рубежом

