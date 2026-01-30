Лукашенко посоветовал женщинам взять лопату и чистить снег, чтобы сохранить красоту

Фото: ТАСС/"Бизнес Online"/Оксана Король

Женщины для сохранения красоты должны "взять лопату в руки и чистить снег", посоветовал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом он сказал на встрече с сотрудницами ОАО "Планар", работающего в сфере микроэлектронной промышленности.

Он указал на то, что женщины наносят на себя "всякую заразу" и "обмазываются медом". Лопата и очистка снега, по его словам, являются "самым лучшим медом" для красоты.

"Это самое лучшее средство. Тогда всегда будете молодыми и красивыми, желанными для нас, мужиков", – заключил белорусский лидер.

Ранее Лукашенко призвал высаживать картошку, чтобы не знать проблем. Он посоветовал заниматься этим даже тем, кто не возделывал картофель. Он также указал на необходимость посева в луке, моркови и других овощах.

