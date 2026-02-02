В рассекреченных документах Эпштейна нашли упоминания девушек из Самары и Саратова

Фото: Getty Images/Stephanie Keith

В архиве рассекреченных материалов дела покойного финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в секс-торговле несовершеннолетними, содержатся документы, указывающие на возможную связь с девушками из Самары и Саратова. Об этом пишет РБК.

Уточняется, что среди материалов есть анкета одной из девушек, выпускницы Самарского государственного экономического университета по специальности "экономика, финансы и банковское дело".

Согласно документам, она работала моделью в Нью-Йорке с 2011 по 2013 год, участвовала в показах и съемках для международных брендов, а также являлась совладелицей и преподавателем школы моделирования в Самаре.

В графе профессиональных достижений указаны титулы "Мисс зрительских симпатий" конкурса "Мисс Россия 2009" и победа в региональном конкурсе "Мисс Тольятти 2008". Девушка также участвовала в российском ТВ-шоу "Ты – супермодель – 4" и готовилась к конкурсу непрофессиональных моделей с возможностью контракта с агентством Point Models.

В другом документе из архива содержится электронное письмо от помощницы Эпштейна Лесли Грофф с деталями рейса из Нью-Йорка в Самару 10 ноября 2017 года, однако не указано, кто должен был лететь и с какой целью.

Еще один файл от 10 декабря 2009 года содержит переписку Эпштейна с другой россиянкой по e-mail. Девушка сообщала о возвращении в Саратов и поиске работы, а Эпштейн в ответ спрашивал, хочет ли она приехать в гости, обещая организовать поездку.

Министерство юстиции США опубликовало финальную партию из более чем 3 миллионов страниц документов по делу Эпштейна, включающую около 2 тысяч видео и 180 тысяч изображений.

В этих материалах американский лидер Дональд Трамп упоминается свыше 3 тысяч раз, в том числе в контексте вечеринок в Мар-а-Лаго с участием несовершеннолетних, которых привозил Эпштейн.

Одна из пострадавших обвинила Трампа в изнасиловании в 13 лет. Однако Минюст позже опроверг эти обвинения, назвав некоторые документы "ложными и сенсационными".

Эпштейн был арестован в 2019 году по обвинению в торговле людьми для сексуальной эксплуатации и умер в тюрьме, предположительно, в результате самоубийства.