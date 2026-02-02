Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 февраля, 13:34

Политика

В рассекреченных документах Эпштейна нашли упоминания девушек из Самары и Саратова

Фото: Getty Images/Stephanie Keith

В архиве рассекреченных материалов дела покойного финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в секс-торговле несовершеннолетними, содержатся документы, указывающие на возможную связь с девушками из Самары и Саратова. Об этом пишет РБК.

Уточняется, что среди материалов есть анкета одной из девушек, выпускницы Самарского государственного экономического университета по специальности "экономика, финансы и банковское дело".

Согласно документам, она работала моделью в Нью-Йорке с 2011 по 2013 год, участвовала в показах и съемках для международных брендов, а также являлась совладелицей и преподавателем школы моделирования в Самаре.

В графе профессиональных достижений указаны титулы "Мисс зрительских симпатий" конкурса "Мисс Россия 2009" и победа в региональном конкурсе "Мисс Тольятти 2008". Девушка также участвовала в российском ТВ-шоу "Ты – супермодель – 4" и готовилась к конкурсу непрофессиональных моделей с возможностью контракта с агентством Point Models.

В другом документе из архива содержится электронное письмо от помощницы Эпштейна Лесли Грофф с деталями рейса из Нью-Йорка в Самару 10 ноября 2017 года, однако не указано, кто должен был лететь и с какой целью.

Еще один файл от 10 декабря 2009 года содержит переписку Эпштейна с другой россиянкой по e-mail. Девушка сообщала о возвращении в Саратов и поиске работы, а Эпштейн в ответ спрашивал, хочет ли она приехать в гости, обещая организовать поездку.

Министерство юстиции США опубликовало финальную партию из более чем 3 миллионов страниц документов по делу Эпштейна, включающую около 2 тысяч видео и 180 тысяч изображений.

В этих материалах американский лидер Дональд Трамп упоминается свыше 3 тысяч раз, в том числе в контексте вечеринок в Мар-а-Лаго с участием несовершеннолетних, которых привозил Эпштейн.

Одна из пострадавших обвинила Трампа в изнасиловании в 13 лет. Однако Минюст позже опроверг эти обвинения, назвав некоторые документы "ложными и сенсационными".

Эпштейн был арестован в 2019 году по обвинению в торговле людьми для сексуальной эксплуатации и умер в тюрьме, предположительно, в результате самоубийства.

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Почему в РФ хотят запретить мастер-классы по изготовлению кукол вуду?

Создание куклы вуду может быть расценено как посягательство на честь и достоинство человека

Подобные ритуалы причиняют колоссальный вред психическому здоровью тех, кто их совершает

Читать
закрыть

Чем файлы по делу Эпштейна угрожают мировым лидерам?

Событие может привести к тектоническим сдвигам не только в США, но и в глобальной политике

Однако эксперты уверены: России эта история в целом не касается

Читать
закрыть

Что ждет Москву после рекордно снежной зимы?

Температуры февраля и марта будут выше нормы на европейской части России

Москвичей ждут теплая весна и жаркое лето, при этом май отметится большим количеством осадков

Читать
закрыть

Запретят ли использовать животных в качестве залога?

Мера может защитить владельцев животных и кредитные организации

Эксперты уверены: использование домашних животных в качестве залога выглядит сомнительно

Читать
закрыть

Где отдохнуть в праздничные выходные в феврале и марте 2026 года?

Таиланд, Вьетнам, ОАЭ и Египет особенно востребованы для путешествий

Туристы выбирают такие направления, потому что хотят открыть "окно в лето"

Читать
закрыть

Стоит ли штрафовать родителей за оскорбления учителей детьми?

Эксперты уверены: штрафы родителям за хамство детей – мера контрпродуктивная

Наказывать родителей финансово не только юридически спорно, но и может вызвать у них лишь озлобленность

Читать
закрыть

Чем полезен челлендж "30 дней"?

Суть тренда заключается в том, чтобы за месяц внедрить одну или несколько полезных привычек

Однако эксперты уверены: говорить о полной перестройке за 30 дней нельзя

Читать
закрыть

Нужно ли закреплять право многодетных мужчин на досрочную пенсию?

Мера станет весомым знаком признания заслуг многодетных отцов перед государством

Однако эксперты уверены: папы не станут массово пользоваться возможностью досрочного выхода на пенсию

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика