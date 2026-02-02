Поезда МЦД-2, МЦД-3 и Ярославского направления МЖД задерживаются из-за непогоды

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Поезда МЦД-2, МЦД-3 и Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД) задерживаются из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщила пресс-служба столичной межрегиональной транспортной прокуратуры.

Ведомство взяло на контроль соблюдение прав пассажиров. Специалисты продолжают мониторить ситуацию и в случае выявления нарушений рассмотрят вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Вместе с тем по техническим причинам задерживаются поезда Казанского направления МЖД. Днем 2 февраля составы останавливались на станциях Быково и 88 километр. К этому привела непогода.

В результате в вечерний час пик оказался нарушен график движения поездов в сторону области. Специалисты принимают все необходимые меры для сокращении времени опоздания электричек.

