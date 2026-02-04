Туман и изморозь образуются в Москве предстоящей ночью

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Москве и Подмосковье с 21:00 4 февраля и вплоть до 12:00 четверга, 5 февраля, местами ожидается туман с отложением изморози, сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

В связи с прогнозом в столичном регионе дополнительно объявлен желтый погодный уровень, который указывает на потенциально опасные метеоусловия. Вместе с тем в Москве и области продолжает действовать оранжевый уровень опасности, связанный с аномальными морозами и предупреждающий о вероятности стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Гидрометцентр передал, что в столице и области сохраняется аномально холодная погода: среднесуточная температура воздуха на 7–12 градусов ниже климатической нормы, которая для этого периода составляет минус 6–8 градусов.

Ранее сообщалось, что в субботу, 7 февраля, Москву накроет снегопад. Он будет продолжаться большую часть суток. Температура в ночь на субботу составит 12–17 градусов мороза, а дневная – около минус 10–15 градусов.