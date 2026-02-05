Форма поиска по сайту

05 февраля, 11:20

SHOT: системы безопасности китайских внедорожников Exeed дали сбой из-за морозов

Системы безопасности китайских внедорожников Exeed дали сбой из-за морозов – СМИ

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Владельцы премиальных китайских внедорожников Exeed столкнулись с массовыми сбоями из-за морозов. У автомобилей стоимостью от 3 миллионов рублей начали отключаться ключевые системы безопасности прямо во время движения, сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

Со слов водителей, на приборной панели появляются различные ошибки, приводящие к отказу систем ABS и курсовой устойчивости (антизанос). Работать перестает и функция помощи при спуске, а также другие электронные ассистенты. Причем в таком состоянии авто может оставаться в течение 2–3 часов, не реагируя даже на попытки перезагрузки.

Кроме того, из колонок машин доносятся странные звуки, которые невозможно отключить. Стоимость ремонта, по словам владельцев, может достигать 120 тысяч рублей.

При этом часто проблему удается решить перепрошивкой, но в некоторых случаях необходимо заменять вышедшие из строя из-за воздействия холода детали.

В конце прошлого года владельцы автомобилей Porsche столкнулись с блокировкой машины через спутник. Проблема затронула все модели и виды авто с двигателем внутреннего сгорания (ДВС).

В качестве решения автоэксперты предлагали перезагрузить блок штатной сигнализации после его разбора. Вместе с тем аналогичные случаи фиксировались у владельцев Mercedes-Benz.

Москвичи пожаловались на неполадки в китайских машинах при переменчивой погоде

