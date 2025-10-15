Geely признала проблемы с двигателями некоторых автомобилей в России

Фото: 123RF/pavelshlykov

Представительство автомобильной компании Geely в России признало, что некоторые владельцы машин столкнулись с некорректной работой двигателей. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на бренд.

Ранее в ряде телеграм-каналов появились сообщения, что у владельцев новых Geely Monjaro, Cityray и Boyue Pro начали ломаться двигатели. Одной из причин назывался заводской брак.

В Geely уточнили, что случаи поломок единичны и не носят массового характера. Тем не менее производитель начал ряд сервисных кампаний, направленных на обновление программного обеспечения блока управления двигателем. В частности, это касается модели Geely Monjaro.

"Эти мероприятия реализуются с целями улучшения потребительских свойств автомобилей и повышения адаптивности двигателей к возможным отклонениям состава и качества топлива, используемого на территории Российской Федерации", – добавили в фирме.

При этом гарантийным обслуживанием моделей Geely Cityray и Boyue Pro официальное представительство не занимается, так как они были ввезены на территорию страны по альтернативным импортным каналам.

Ранее "АвтоВАЗ" решил отозвать 14 024 автомобиля Lada Travel для установки блока управления системой вызова экстренных оперативных служб. Отзыву подлежат машины, реализованные в период с октября 2021 года по ноябрь 2023 года.

Также автомобильная фирма отзовет 8 912 автомобилей Niva Legend, реализованных в период с 31 октября 2021 года по 2 мая 2024 года, для плановой установки блоков управления системой ЭРА-ГЛОНАСС и надувных подушек безопасности.

