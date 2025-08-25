Дилеры Lada запустили сервисную кампанию для устранения проблемы руля на Vesta

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Официальные дилеры Lada проводят бесплатную сервисную кампанию для устранения проблемы с блокировкой руля при перезапуске двигателя Lada Vesta второго поколения, сообщили в пресс-службе "АвтоВАЗа".

Ранее в телеграм-каналах появилась информация о якобы обязательном отзыве машин Lada Vesta из-за блокировки руля, которая происходит после перезапуска двигателя.

В компании отметили, что при очередном плановом или внеплановом заезде на сервис выполняется проверка версии прошивки одного из электронных блоков. При необходимости его обновляют. Кроме того, для того, чтобы избежать блокировки рулевой колонки, в инструкции Lada Vesta рекомендуется соблюдать интервал в 5 секунд между остановкой и повторным запуском двигателя.

"Обновленная версия ПО полностью убирает 5-секундный интервал и позволяет запустить двигатель сразу после остановки", – указано в сообщении.

В "АвтоВАЗе" объяснили, что отзывная кампания означает обязательный ремонт дефекта, а сервисная – рекомендательная доработка автомобиля во время планового визита в сервис.

Ранее автоэксперт Андрей Ломанов рассказал, что автокомпаниям в России придется идти на уступки покупателям для поддержания продаж. По его словам, в России не произошел феноменальный рост продаж. Однако имеются определенные изменения, связанные с затовариванием рынка.

Ориентироваться стоит на всех крупных производителей, в том числе LADA, Chery, Haval и Geely. Кроме того, у Китая появилось огромное количество суббрендовых автомобилей. Речь идет о ситуации, когда один бренд фактически выпускает авто под несколькими другими марками.

