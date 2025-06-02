Автоэксперт Ломанов: в Россию могут вернуться бренды Subaru и Suzuki

В Россию вернулись японские автобренды Toyota и Mazda, утверждают некоторые СМИ. Действительно ли это так и какие еще зарубежные марки можно ждать в стране, разбиралась Москва 24.

Сделали камбэк?

Концерн Mazda возобновил поставки некоторых моделей автомобилей в Россию. Речь, в частности, идет о кроссоверах CX-5 и CX-50, сообщил портал Autonews.ru со ссылкой на пресс-службу представительства бренда.

Как пояснили в компании, машины привезли из Китая. Часть экземпляров уже выставлены в салонах дилеров, другие – находятся на центральном складе. На все авто также действует заводская гарантия, подчеркнули в пресс-службе.

По их данным, Mazda CX-5 обойдется как минимум в 3,8 миллиона рублей, CX-50 – 4,5 миллионов рублей. При этом у машин нет русификации: мультимедиа работают лишь на английском или китайском языках.

Кроме того, вновь появились на отечественном рынке автомобили корпорации Toyota, заключил портал Авто Mail на основе анализа сайтов бесплатных объявлений. По данным экспертов, машины привезли из Японии и Китая, и выставили на продажу в ряде столичных автосалонов. В числе представленных моделей – внедорожник Land Cruiser Prado стоимостью в 10,7 миллионов рублей. Также за 6,5 миллионов возможно купить кроссовер Toyota Highlander, за 5,7 миллионов – Toyota RAV4, а за 4,8 миллиона – Toyota Camry.

При этом официальный представитель бренда опроверг ТАСС возвращение в Россию. В компании связали невозможность поставок с нарушениями в логистических цепочках. Однако, по данным аналитического агентства "Автостат", Toyota вошла в десятку лидеров по объемам продаж в стране в период с 26 мая по 1 июня. Всего за этот период в РФ было продано 416 новых легковых автомобилей бренда.

"Прощупывают почву"

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в беседе с Москвой 24 назвал информацию о возвращении в Россию Toyota и Mazda слухами. Он пояснил, что таким образом дилеры пытаются реализовать модели, завезенные через параллельный импорт из Китая.

"Все эти автомобили попадают в страну за счет оформления на физлица, которые не имеют отношения к официальным концернам. И при такой покупке могут возникнуть проблемы: юридически эти машины не самые чистые. Для их импорта используются схемы обхода таможни, утилизационного сбора и так далее", – пояснил эксперт.





Антон Шапарин вице-президент Национального автомобильного союза Ближе всего к тому, чтобы снова прийти в Россию, корейские Hyundai и Kia. Во-первых, у них есть опцион на обратный выкуп заводов, а во-вторых, – большое желание вернуться на наш рынок, который приносил им до 10% от общей выручки.

Однако, по словам эксперта, говорить о возвращении Hyundai и Kia с уверенностью нельзя. В перспективе компаниям придется инвестировать существенные средства, чтобы добиться локализации в России. Кроме того, нынешние собственники производств в РФ могут не захотеть передавать их назад, заключил Шапарин.

Усомнился в возобновлении поставок Toyota и Mazda и автоэксперт Андрей Ломанов. В беседе с Москвой 24 он отметил, что обе компании действительно пытаются "прощупать почву" и поддерживают связь с бывшей дилерской сетью в России, однако официальных заявлений о возвращении от них не поступало.

Эксперт также подчеркнул, что на отечественном рынке доступны единичные экземпляры зарубежных марок, которые ушли из России. При этом у владельца могут возникнуть проблемы с их обслуживанием, предупредил Ломанов.





Андрей Ломанов автоэксперт Если в договоре прописано, что исправлять поломки автомобиля – обязанность дилера в России, это одно. А если этого пункта нет, то существует гарантия завода-производителя. Но кто ее будет исполнять? У компаний, которые ушли с отечественного рынка, нет официальных ремонтных точек, не идут поставки запчастей, не работают ремонтные склады.

Тем не менее, Ломанов не исключил, что в России могут вновь появиться японские марки Subaru и Suzuki. По словам эксперта, хотя концерны не ведут продажи, они сохраняют свое присутствие в стране на уровне официальных представительств. Им будет легко возобновить свою деятельность в любой удобный момент, добавил специалист.

