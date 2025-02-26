Политик Нимайер: немецкие автопроизводители жаждут вернуться на российский рынок

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Немецкие автопроизводители и инженерные компании хотят вернуться на российский рынок при снятии санкций. Об этом рассказал глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер в разговоре с РИА Новости.

"И в немецких СМИ уже обсуждают, что многие компании хотят вернуться для ведения дел", – отметил политик.

По его словам, производители автомобилей и компании розничной торговли проявят особую заинтересованность в представительстве в РФ, когда с нее будут сняты ограничения.

Между тем гендиректор французского автоконцерна Renault Лука де Мео допустил возвращение компании на российский рынок. Он заявил, что пока не думал об этом, так как, по его словам, "все постоянно движется".

В свою очередь, Сергей Собянин считает, что концерн не имеет хороших перспектив возвращения в Россию. По мнению главы Москвы, Renault "вряд ли что-то светит".

Кроме того, Renault для возвращения нужно возместить инвестиции в размере минимум 112,5 миллиарда рублей, которые были вложены в развитие производства "АвтоВАЗа", заявил президент российской автопроизводительной компании Максим Соколов.