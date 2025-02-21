Депутат Наумов предложил ввести налог на возвращение ушедших из России автокомпаний

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В Госдуме предложили ввести налог для ушедших из России автомобильных компаний, решивших вернуться в страну. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на заместителя председателя думского комитета по экономической политике Станислава Наумова.

"Кто в принципе намекал, что их можно вернуть в локализованном состоянии? Мы еще подумаем, возвращать их или нет, абсолютно серьезно говорю. А если и будем возвращать, то будет специальный налог за возвращение", – заявил парламентарий.

По словам депутата, размер налога для таких автопроизводителей может быть установлен в размере, равном потерянной из-за ухода с российского рынка прибыли. Как считает Наумов, своими действиями эти компании подставили местных предпринимателей. Налог на возвращение в российскую экономику он предложил перечислять в Фонд защитников отечества, при этом публично озвучивать, какая компания сколько заплатила.

Ранее гендиректор французской автомобилестроительной корпорации Renault Лука де Мео допустил возвращение компании на российский рынок. Он отметил, что пока не думал по поводу возможных сценариев возвращения компании, так как "все постоянно движется".

Между тем сообщается, что южнокорейский автопроизводитель Hyundai может вернуться в Россию и выкупить собственный завод в Санкт-Петербурге на фоне американо-российских переговоров и гипотетического снятия санкций. В пользу такого решения говорит и недавняя перерегистрация компанией своего товарного знака в России.