Экс-глава "АвтоВАЗа" Андерссон: ушедшие из РФ автобренды вернутся

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Зарубежные автомобильные бренды, которые после введения санкций покинули российский рынок, в конечном счете вернутся. Об этом газете "Коммерсант" заявил бывший глава "АвтоВАЗа" Бо Андерссон.

Собеседник издания выразил уверенность, что большинство компаний не потеряли интереса к России. Он не смог предсказать точную дату возвращения брендов, однако уточнил, что российский рынок "слишком велик для того, чтобы его игнорировать".

Андерссон считает, что, если какой-то автобренд будет отсутствовать слишком долго, его место займет конкурент.

Тем временем из-за резкого подорожания автомобилей некоторые производители могут покинуть российский рынок, рассказали автоэксперты. Несмотря на то что в 2024 году россияне купили почти на 50% больше машин, чем в 2023-м, лидерами продаж остаются Lada Granta, Vesta, а также китайские авто.

Однако, по словам специалистов, в ближайшее время спрос начнет снижаться. Главные причины – высокие ставки по кредитам и рост утильсбора.