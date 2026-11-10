Вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Архангельской области

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Вагоны грузового поезда сошли с рельсов после обрушения пролета железнодорожного моста через реку Виледь в Архангельской области. По предварительным данным, никто не пострадал, сообщила пресс-служба Северной железной дороги (СЖД).

Инцидент произошел утром 10 ноября на перегоне Черемуха – Виледь. Причины ЧП устанавливаются, движение на участке приостановлено. На место происшествия направлены восстановительные составы.

Из-за случившегося ожидаются задержки пассажирских поездов. На станциях Сольвычегодск и Котлас-Южный отстают от графика составы № 310 Адлер – Воркута, № 98 Санкт-Петербург – Сыктывкар, № 22 Москва – Лабытнанги и № 376 Москва – Воркута.

На станции Виледь задержаны поезда № 311 Воркута – Новороссийск, № 41 Воркута – Москва, № 21 Лабытнанги – Москва и № 375 Воркута – Москва.

Между станциями Котлас-Южный и Виледь организуют доставку пассажиров автобусами. Для дальнейшего следования по маршруту подготовят резервные поезда.

До этого 11 порожних грузовых вагонов сошли с рельсов в Набережных Челнах. Это произошло во время плановых маневровых работ с составом. Согласно предварительной информации, никто не пострадал. Движение на прилегающих магистралях не останавливалось.