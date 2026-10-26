Следователи начали проверку после схода вагонов поезда в Свердловской области

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Следователи организовали проверку после схода вагонов грузового поезда с последующим возгоранием на перегоне путевой пост Макарцево – Седельниково в Свердловской области. Об этом сообщила пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

На место ЧП направились следователи и криминалисты. Устанавливаются все обстоятельства случившегося. Кроме того, Уральская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

По данным областного главка МЧС России, в настоящее время пожар локализован на площади 1,5 тысячи квадратных метров.

Инцидент произошел 26 октября. После схода с рельсов 20 вагонов грузового поезда загорелись семь цистерн. К тушению огня привлекли 106 человек и 31 единицу спецтехники.

Пострадавших нет. Нарушен габарит соседнего пути, движение приостановлено. Управление Роспотребнадзора по региону проверит качество воздуха после произошедшего.