Пожарные тушат 7 вагонов-цистерн, сошедших с рельсов в Свердловской области

Фото: Главное Управление МЧС России по Свердловской области

7 цистерн загорелись после схода с рельсов 20 вагонов грузового поезда на перегоне Решеты – Седельниково под Екатеринбургом. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Сотрудники МЧС отцепили горящие вагоны. Восстановительный поезд отбуксировал 54 не горящих вагона на безопасное расстояние. Всего к тушению огня привлечены 106 человек и 31 единица техники МЧС.

Вагоны грузового поезда сошли с рельсов и загорелись в Свердловской области в ночь на 26 октября. В результате случившегося никто не пострадал. Нарушен габарит соседнего пути, движение временно приостановлено.

Пассажирское движение на данном участке не предусмотрено. Специалисты устанавливают причины и обстоятельства происшествия.