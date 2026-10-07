Пассажирский поезд и грузовик столкнулись на переезде на Урале

Фото: MAX/"Южно-Уральская железная дорога – филиал ОАО "РЖД"

Пригородный поезд и грузовик столкнулись на железнодорожном переезде в Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги.

Инцидент произошел 7 октября на регулируемом переезде между станциями Ишалино и Ессаульская. Выяснилось, что водитель грузового автомобиля выехал на пути перед приближающимся составом № 6901 сообщением Челябинск – Верхний Уфалей. Машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.

По предварительным данным, травмы получил водитель машины. Схода подвижного состава не произошло, на движение пассажирских поездов происшествие не повлияло. Южно-Уральская железная дорога призвала водителей быть внимательными при пересечении путей и соблюдать правила дорожного движения.

Ранее грузовой автомобиль столкнулся с поездом на железнодорожном переезде станции Каликино в Нижегородской области. Машинист применил экстренное торможение, однако расстояние оказалось недостаточным, и столкновения избежать не удалось. В результате аварии никто не пострадал.

