Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 октября, 10:07

Происшествия

Пассажирский поезд и грузовик столкнулись на переезде на Урале

Фото: MAX/"Южно-Уральская железная дорога – филиал ОАО "РЖД"

Пригородный поезд и грузовик столкнулись на железнодорожном переезде в Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги.

Инцидент произошел 7 октября на регулируемом переезде между станциями Ишалино и Ессаульская. Выяснилось, что водитель грузового автомобиля выехал на пути перед приближающимся составом № 6901 сообщением Челябинск – Верхний Уфалей. Машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.

По предварительным данным, травмы получил водитель машины. Схода подвижного состава не произошло, на движение пассажирских поездов происшествие не повлияло. Южно-Уральская железная дорога призвала водителей быть внимательными при пересечении путей и соблюдать правила дорожного движения.

Ранее грузовой автомобиль столкнулся с поездом на железнодорожном переезде станции Каликино в Нижегородской области. Машинист применил экстренное торможение, однако расстояние оказалось недостаточным, и столкновения избежать не удалось. В результате аварии никто не пострадал.

Читайте также


происшествияДТПрегионы

Столичных подростков за деньги учат ухаживать за родителями

Задания тренируют не столько аккуратность, сколько эмпатию, заботу о близких и ответственность

Читать
закрыть

Из-за чего судятся москвичи во время развода?

Бракоразводные процессы все чаще превращаются в затяжные конфликты без правил

Бывшие супруги судятся из-за детских кроватей, требуют вернуть деньги за операцию на грудь

Читать
закрыть

Зачем детей россиян вовлекают в терроризм и экстремизм?

Дети являются самыми желанными целями для террористов, поскольку вовлечь их гораздо проще

Подростки не получают приглашений в деструктивные сообщества или чаты, они находят их сами

Читать
закрыть

Волонтеры спасли собак из "концлагеря" для животных в Калуге

Измученным животным приходилось жить в стесненных обстоятельствах и есть друг друга

Читать
закрыть

Чем опасны популярные в Сети жидкие виниры?

Содержащийся в таких продуктах папаин разрушает большое количество органических соединений

После использования таких средств важно прополоскать рот

Читать
закрыть

Как не сойти с ума в квартире-студии?

Живя вдвоем, стоит договориться о праве на уединение

Также нужен ритуал завершения дня

Читать
закрыть

Сколько стоит новогодний корпоратив в Москве в 2026 году?

Аренда самой площадки может варьироваться от 50 до 100 тысяч рублей

Читать
закрыть

Алабай Джек 4 года находился в неволе под Люберцами

В клетке у Джека лежали куски протухшего мяса и ведро с застоявшейся зеленой водой

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика