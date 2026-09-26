В Петербурге поезд столкнулся с выехавшим на железнодорожные пути грузовиком

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Грузовой автомобиль столкнулся с маневровым локомотивом на железнодорожном переезде станции Автово в Петербурге. Об этом сообщила Октябрьская железная дорога в своем телеграм-канале.

Инцидент произошел в ночь на 26 сентября. Водитель грузовика выехал на пути перед приближающимся локомотивом.

"Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось", – сказано в сообщении.

В результате ДТП никто не пострадал. Схода подвижного состава и задержек пассажирских поездов не зафиксировано.

Ранее грузовик столкнулся с электричкой во Владимирской области. Инцидент произошел около станции Бельково. Водитель грузового автомобиля выехал на пути перед приближающимся электропоездом № 6429 Александров-1 – Орехово-Зуево.

Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. В результате водитель машины погиб. Пострадавших нет. Также из-за случившегося с рельсов сошли два вагона.

