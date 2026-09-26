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26 сентября, 07:56

Происшествия

Один ребенок и четверо взрослых пострадали при атаке БПЛА на Ростовскую область

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Пять человек, в том числе один ребенок, получили ранения в результате ночной атаки беспилотников на Ростовскую область. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Один пострадавший находится в Таганроге, еще четверо – в Азове. Среди них есть ребенок, который пострадал при падении беспилотника на жилой дом. Все раненые госпитализированы, врачи оказывают им необходимую помощь.

Слюсарь уточнил, что при отражении воздушной атаки над Ростовской областью было уничтожено более 30 беспилотников. Средства ПВО работали в Ростове-на-Дону, Каменске-Шахтинском, Новошахтинске, Таганроге, Азове, а также в Азовском, Мясниковском и Неклиновском районах.

В Азове из-за падения беспилотников повреждены жилые многоквартирные дома, частные дома, промышленные объекты, школа, дворец культуры и автомобили. В Ростове-на-Дону пострадали несколько машин.

Силы ПВО продолжают отражать атаки. Местных жителей призвали соблюдать осторожность: покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам. Беспилотная опасность сохраняется на территории региона.

Минувшей ночью атаке вражеских дронов также подвергся Северский район Краснодарского края. В результате есть погибшие, один человек госпитализирован в тяжелом состоянии. Обломки беспилотника повредили жилое здание. Также зафиксированы возгорания на территории двух предприятий.

Кроме того, один человек пострадал в результате удара украинского дрона по автомобилю в белгородском поселке Шебекино. 39-летний пострадавший самостоятельно обратился в больницу. Врачи диагностировали слепые осколочные ранения лица.

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