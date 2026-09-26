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26 сентября, 13:19

Город

В Москве коммунальную технику подготовили к осенне-зимнему периоду

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Коммунальную технику столицы подготовили к осенне-зимнему периоду. Об этом сообщает комплекс городского хозяйства Москвы в MAX.

"Весь парк полностью готов к смене сезона. Для уборки города задействуем необходимое количество дорожно-уборочной техники и средств малой механизации", – рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Специалисты провели регламентное техническое обслуживание машин: заменили жидкости, фильтры, расходные и изнашиваемые материалы. Также был организован текущий ремонт и устранены неисправности.

Большинство коммунальных машин в столице используются круглогодично, до наступления холодов их переведут на зимний режим эксплуатации. Технику, применяемую только зимой, расконсервируют: речь идет о линейных снегопогрузчиках, автогрейдерах, роторных снегоочистителях и мобильных снегоплавильных установках.

На поливомоечные машины, вакуумную подметально-уборочную и тротуароуборочную технику установят зимнее навесное оборудование, а перед первыми заморозками коммунальные машины дополнительно оборудуют распределителями противогололедных материалов.

Кроме того, специалисты уже подготовили порядка 74 тысяч объектов к отопительному сезону. В их числе 34,6 тысячи жилых домов, 8,4 тысячи объектов социальной сферы и около 30,8 тысячи объектов экономики. В Москве сформировано необходимое количество аварийных бригад, укомплектованных техникой и материалами.

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