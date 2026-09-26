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26 сентября, 11:49

Политика

Китай и США условились подписать меморандум по предотвращению кризисных ситуаций

Фото: 123RF.com/doomu

Вооруженные силы Китая и США договорились в ближайшее время подписать меморандум о взаимопонимании, направленный на укрепление связей и предотвращение кризисных ситуаций. Об этом сообщило агентство Xinhua.

Договоренность достигнута в ходе государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина в США. Стороны также продолжат совместную работу по поиску останков американских военнослужащих, пропавших без вести в период Второй мировой войны.

Кроме того, Си Цзиньпин и американский президент Дональд Трамп договорились оказывать взаимную поддержку в проведении саммитов Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) и Группы двадцати (G20). Главы государств выразили намерение принимать участие в мероприятиях, организуемых противоположной стороной.

Стороны также пришли к согласию, что Иран должен выполнять обязательство не разрабатывать ядерное оружие, сообщило Центральное телевидение Китая.

Еще одной темой переговоров стал вопрос о международных водных путях. Лидеры Китая и США достигли договоренности, что ни одна страна или организация не может взимать плату за проход через них.

Помимо этого стало известо, что следующий раунд китайско-американского диалога по обсуждению рисков использования искусственного интеллекта пройдет в ноябре.

Председатель КНР прилетел в США с рабочим визитом 24 сентября. Трамп вместе с женой Меланией встретил его у трапа самолета. Главы стран провели переговоры в Белом доме, в ходе которых затронули украинский кризис, ситуацию на Ближнем Востоке и Корейском полуострове.

Трамп подчеркнул, что переговоры прошли отлично. Си Цзиньпин, в свою очередь, заявил о новом историческом этапе в отношениях Китая и США.

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