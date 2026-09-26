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26 сентября, 12:12

Происшествия

В Москве 81-летняя пенсионерка лишилась 23 млн руб из-за приглашения в чат дома

Фото: depositphotos/agnormark.gmail.com

В Москве 81-летняя местная жительница лишилась свыше 23,4 миллиона рублей после того, как поверила телефонным аферистам, представившимся организаторами собрания жильцов. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По данным ведомства, неизвестный позвонил пенсионерке и пригласил ее в общий чат жильцов дома якобы для участия в собрании. Женщина не заподозрила обмана и продиктовала звонившему код из СМС. Сразу после этого ей позвонил лжепредставитель правоохранительных органов. Он заявил, что от ее имени оформлена доверенность и мошенники пытаются снять деньги со счетов.

Пенсионерку переключили на якобы специалиста Росфинмониторинга, который убедил ее срочно передать все сбережения на инкассацию. Под контролем аферистов женщина больше месяца снимала деньги и передавала курьерам, которые называли ей кодовые слова. Взамен ей выдавали поддельные банковские документы.

В прокуратуре призвали граждан никогда и никому не сообщать СМС-коды, а также не выполнять телефонные указания неизвестных.

Ранее столичные полицейские задержали трех женщин по подозрению в мошенничестве с недвижимостью 76-летнего пенсионера. Женщины получили от него доверенность после просьбы помочь оформить земельный участок, однако в документе было указано право распоряжаться всей его недвижимостью.

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