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26 сентября, 14:19

Туризм

Российских туристов из Паттайи будут забирать в аэропорт раньше из-за дождей

Фото: 123RF.com/tieataopoon

Туристов, возвращающихся домой из Паттайи, будут забирать в аэропорт Бангкока раньше запланированного времени. Это связано с продолжающимися дождями и подтоплениями, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Тревожных звонков от туристов мы не получали. Да, идут дожди, есть подтопления, напряженный дорожный трафик", – сказала руководитель таиландского направления в компании ПАКС Оксана Северина.

По ее словам, все экскурсии в Бангкоке отменены, в Паттайе – только морские. Дальнейшие решения принимаются по ситуации в каждом конкретном случае.

В Ассоциации туроператоров России ранее подчеркнули, что российские туристы в столице Таиланда находятся в безопасности, несмотря на сильные ливни. Люди пережидают непогоду в отелях, торговых центрах и массажных салонах.

Туристов также просят закладывать больше времени на дорогу, особенно при поездках в аэропорты, на вокзалы и к другим транспортным узлам.

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