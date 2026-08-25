Торнадо повредил более 300 домов во Франции

Фото: 123RF.com/pixora

Мощный торнадо обрушился на деревню Пома на юго-западе Франции, повредив более 300 домов. Пострадали 39 человек, двое из них находятся в критическом состоянии, сообщает Life.ru со ссылкой на Sky News.

Стихия бушевала в департаменте Од поздно вечером в понедельник, 24 августа. Пропавших без вести нет, однако около 21 тысячи домохозяйств на юге страны остались без электричества. Очевидцы также сообщали об огромной воронке в соседней коммуне Верзей.

Глава МВД Франции Лоран Нуньес назвал торнадо на редкость мощным и сообщил о серьезных разрушениях в Пома. Из-за гроз в регионе действовал оранжевый уровень опасности, который позднее сняли.

Вместе с тем в результате сильной грозы часть крыши сорвало на складе Amazon в коммуне Сен-Мартен-де-Кро на юге страны, сообщила газета Figaro. Порывом ветра повредило 50 квадратных метров крыши.

В связи со случившимся 140 работников были вынуждены эвакуироваться, а склад оказался затоплен. Сумма ущерба уточняется.

Ранее власти Китая эвакуировали 54 тысячи человек в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге государства из-за тайфуна "Нарра". Меры были приняты на фоне проливных дождей и угрозы локальных наводнений.

В ряде населенных пунктов региона произошло масштабное затопление. По официальным данным, в зоне повышенного риска находились около 61 тысячи человек.

