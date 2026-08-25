МО Британии рассекретило данные о подготовке российских офицеров в 1995 году

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Министерство обороны Великобритании рассекретило документы, согласно которым в сентябре 1995 года 37 офицеров российской армии прошли двухнедельную военную подготовку в Британии. Об этом сообщает портал Declassified UK.

Программа финансировалась Лондоном и была предназначена для поддержки России в создании "хорошо обученных, демократически подотчетных вооруженных сил".

Во время пребывания в Британии российские военнослужащие обучались вождению танков и стрельбе из различных видов оружия. Кроме того, они изучали английский язык и проходили курсы управления.

Некоторые офицеры посетили Королевскую артиллерийскую школу, Центр Королевского бронетанкового корпуса и другие военные учебные заведения.

Ранее Минобороны России рассекретило документы об уходе на фронт представителей интеллигенции и советских рабочих в 1941 году в качестве добровольцев.

Например, в документах рассказана история писателя Эммануила Казакевича. Он был признан негодным к службе из-за сильной близорукости, однако 3 июля 1941 года вступил в "писательскую роту" 8-й Краснопресненской дивизии.