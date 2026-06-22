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22 июня, 09:28

Политика

ФСБ рассекретила дело пособника нацистов Звигунова к 85-летию начала войны

Фото: depositphotos/Grigorenko

К 85-летию начала Великой Отечественной войны были рассекречены показания пособника нацистов Ивана Звигунова, сообщили РИА Новости в УФСБ России по ДНР.

Звигунов стал штатным водителем и механиком так называемой душегубки, то есть мобильной газовой камеры. Он лично возил земляков на расстрел.

Согласно протоколу допроса, осенью 1941 года он сделал вывод, что победу в войне одержат немецкие войска. В связи с этим он решил, что лучше всего будет остаться на оккупированной территории и приспособиться к новому режиму.

В допросе от 1944 года также указано, что Звигунов занимался перевозкой трех офицеров "СД", где уже находились два грузовых автомобиля с двумя арестованными гражданами СССР. Их раздели и расстреляли, а затем сбросили в ствол шахты 4/4-бис.

Одежду убитых забирали офицеры "СД" и шоферы. Сам Звигунов признался, что забирал одежду не менее пяти раз.

Ранее Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении гражданина Канады, уроженца Украины немецкого происхождения Гельмута Оберландера, обвиняемого в геноциде советского народа в годы ВОВ.

Было установлено, что в 1942 году он принимал участие в четырех карательных операциях против мирных жителей и военнопленных Красной армии на территории Краснодарского края и Ростовской области. Были убиты как минимум 3 290 советских граждан.

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