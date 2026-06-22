Фото: главархив Москвы/А. Устинова

Главархив Москвы открыл онлайн-выставку о молодежи столицы в годы войны, сообщает портал мэра и правительства города.

Выставка получила название "Молодежь Москвы в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов" и приурочена ко Дню памяти и скорби, а ознакомиться с ней можно в виртуальном музее "Москва – с заботой об истории" в разделе "Медиатека".

Экспозиция включает в себя около 100 документов и фотографий из фондов Главархива. В выставке два тематических блока – "Фронт" и "Тыл".

В разделе "Тыл" представлена коллекция документов, посвященных трудовому вкладу московской молодёежи в достижение Победы. Экспозиция включает фотографии, рисунки, воспоминания очевидцев и иные исторические материалы, освещающие различные аспекты трудовой деятельности: работу на промышленных предприятиях, строительство оборонительных рубежей и другие значимые направления.

Второй раздел выставки посвящен молодым добровольцам, ушедшим на войну. В нем представлены документы участников Великой Отечественной войны, в том числе призывные повестки и красноармейские книжки, а также фронтовые зарисовки и фотографии военных лет.

Часть представленных документов освещает процесс создания Антифашистского комитета советской молодежи и организацию Всесоюзного антифашистского митинга молодёжи, прошедшего в Москве 28 сентября 1941 года. Дополнительно материалы содержат сведения о порядке обучения в колледжах и университетах в тот период, а также об участии молодежи в спортивных мероприятиях и научной деятельности.

Ранее на Крымской набережной в столице прошла акция "Линия памяти" – участники зажгли 1 418 свечей в память о каждом дне Великой Отечественной войны. Руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин отметил, что эта акция, а также "Вахта памяти. Вечный огонь" стали традициями для Москвы.

