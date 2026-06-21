Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 июня, 22:30

Город

Mos.ru покажет концерт в память о павших защитниках Отечества в прямом эфире

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Портал mos.ru покажет в прямом эфире концерт в память о павших защитниках Отечества, передает портал мэра и правительства столицы.

Уточняется, что концерт состоится 22 июня, в День памяти и скорби и 85-ю годовщину начала Великой Отечественной войны. Он пройдет в Александровском саду у Могилы Неизвестного Солдата.

Симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета исполнит Шестую симфонию Петра Чайковского.

Прямую трансляцию концерта можно увидеть 22 июня в 04:00 на mos.ru, а также на странице портала в соцсети "ВКонтакте".

Кроме того, 22-го числа в Москве пройдет акция "Вахта памяти. Вечный огонь". В 04:00 22 июня в Александровском саду горожане вспомнят о событиях июня 1941 года, почтят память павших за Отечество и возложат цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

Читайте также


город

Почему зумеры боятся телефонных звонков по работе?

Такие контакты воспринимаются как вторжение в личное пространство

Читать
закрыть

Как ограничения в Крыму повлияют на туристов летом 2026 года?

Глава Крыма приостановил прием детей в местные летние лагеря и места оздоровления

Количество новых бронирований в Крым уменьшилось на 25–50%

Читать
закрыть

Почему зумеры выдумывают себе болезни?

Жительница столицы попала в отделение гнойной хирургии после похода в салон

Читать
закрыть

Почему зумеры выдумывают себе болезни?

В этом виноваты беспрецедентный уровень тревожности, чувство неопределенности и интернет

Читать
закрыть

Грозит ли России мировой сахарный кризис?

Природное явление Эль-Ниньо грозит снижением урожая сахарного тростника в Индии и Таиланде

Эксперты уверены: РФ полностью обеспечивает себя сахарной свеклой

Читать
закрыть

Почему путешественники увлеклись литературным туризмом?

Людям удается чаще читать лишь в отпуске из-за ежедневной рутины и фоновой тревоги

Читать
закрыть

Как подорожание техники Apple отразится на российском рынке?

Тим Кук сообщил, что компания вынуждена пойти на повышение цен

Эксперты уверены: сильное увеличение стоимости повлечет за собой резкое падение спроса

Читать
закрыть

Почему москвичи стали тренироваться в фитнес-капсулах?

Пользователям доступна опция персонального тренера, который подключается к занятию удаленно

Некоторым комфортнее заниматься в одиночестве, включая собственную музыку

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика