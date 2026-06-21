Mos.ru покажет концерт в память о павших защитниках Отечества в прямом эфире

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Портал mos.ru покажет в прямом эфире концерт в память о павших защитниках Отечества, передает портал мэра и правительства столицы.

Уточняется, что концерт состоится 22 июня, в День памяти и скорби и 85-ю годовщину начала Великой Отечественной войны. Он пройдет в Александровском саду у Могилы Неизвестного Солдата.

Симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета исполнит Шестую симфонию Петра Чайковского.

Прямую трансляцию концерта можно увидеть 22 июня в 04:00 на mos.ru, а также на странице портала в соцсети "ВКонтакте".

Кроме того, 22-го числа в Москве пройдет акция "Вахта памяти. Вечный огонь". В 04:00 22 июня в Александровском саду горожане вспомнят о событиях июня 1941 года, почтят память павших за Отечество и возложат цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

