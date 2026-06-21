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21 июня, 18:10

Политика

Путин 22 июня возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Владимир Путин в день 85-й годовщины начала Великой Отечественной войны возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Кроме того, российский лидер возложит цветы к памятникам городов-героев и обелиску в честь городов, которым было присвоено звание "Город воинской славы".

Ранее стало известно, что патриотические акции "Вахта памяти. Вечный огонь" и "Линия памяти" состоятся в Москве 21 и 22 июня. Они приурочены ко Дню памяти и скорби.

По словам главы столичного департамента культуры Алексея Фурсина, эти мероприятия являются символом единства поколений и сохранения исторической памяти. В прошлом году в них приняли участие более 30 тысяч жителей города.

Каждый год к мероприятиям присоединяются участники и ветераны СВО, а также их семьи. Их участие подчеркивает преемственность традиций мужества и служения Родине.

Мемориальная акция "Свеча памяти" начнется у Музея Победы в ночь с 21 на 22 июня

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