Электрички Курского направления задерживаются в сторону Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Несколько пригородных поездов Курского направления следуют в сторону Москвы с отклонением от графика. Об этом РИА Новости сообщили в Московской железной дороге (МЖД).

Причиной послужила остановка состава по техническим причинам на станции Бутово. В компании уточнили, что неисправный состав уже убрали с путей.

Сейчас принимаются меры, чтобы сократить время задержки поездов и восстановить движение по графику. В МЖД также принесли пассажирам извинения за доставленные неудобства.

Ранее сообщалось, что расписание ряда пригородных поездов Казанского, Курского, Рижского, Киевского и Горьковского направлений МЖД, а также маршрутов МЦД-2 и МЦД-4 скорректируют с 3 по 31 августа в связи с работами по развитию инфраструктуры на нескольких станциях и перегонах.

Из-за работ изменится расписание движения поездов: время прибытия и отправления будет скорректировано, часть остановок отменят, а некоторые электрички будут курсировать по укороченным маршрутам. Пассажирам рекомендуется заранее проверять актуальное расписание.