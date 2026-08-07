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07 августа, 08:09

Город

Москва выставила на торги крупное коммерческое помещение в Бескудниковском районе

Фото: пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике

Коммерческое помещение выставили на торги в Бескудниковском районе Москвы. Его площадь составляет 554,4 квадратного метра, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Предприниматели, выбирающие крупное помещение для бизнеса, могут найти подходящий объект на городских торгах. Аукционы и заключение договоров с победителями проходят полностью онлайн, а юридическая чистота сделок гарантирована городом", – отметил руководитель департамента по конкурентной политике Москвы Кирилл Пуртов.

Одно из просторных помещений располагается по адресу Дубнинская улица, дом 37, корпус 2. Объект находится около станции метро "Селигерская" и станции Дегунино МЦД-1.

Помещение занимает первый этаж жилого дома. В нем можно открыть практически любой бизнес, в том числе сделать зоны с разным функционалом.

Заявки на участие в торгах принимаются до 13 августа. Аукцион пройдет 25 августа на электронной площадке "Росэлторг".

Ранее объект культурного наследия федерального значения "Палаты Кожевенной слободы" выставили на торги в центре столицы. Памятник архитектуры допетровской эпохи расположен по адресу Кожевническая набережная, дом 19, строение 6. Начальная цена лота составляет 67,42 миллиона рублей. Победитель должен будет провести работы по сохранению объекта культурного наследия и соблюдать требования по его содержанию и использованию.

"Торги Москвы": помещения в ЦАО

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