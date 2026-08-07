Уголовное дело возбуждено после наезда автомобиля на пешеходов в центре Омска

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Уголовное дело возбуждено по факту наезда автомобиля на группу пешеходов в центре Омска. Об этом сообщили в региональном главке МВД.

По предварительным данным, 64-летний мужчина за рулем автомобиля двигался по улице Масленникова со стороны улицы Пушкина, не справился с управлением и допустил наезд на людей, находившихся на островке безопасности.

Пострадали 7 пешеходов в возрасте от 22 до 60 лет – они сейчас находятся в больнице. У большинства пострадавших диагностированы переломы. В медучреждение попал и сам водитель, получивший ушиб живота. По результатам освидетельствования состояние опьянения у виновника аварии не установлено, его стаж вождения составляет 48 лет.

"Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств") в отношении водителя", – говорится в сообщении.

Авария произошла днем 6 августа. По данным Минздрава Омской области, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии в реанимации. По версии следствия, 64-летнему мужчине за рулем могло стать плохо с сердцем. Ситуацию взяла на контроль прокуратура.