Педагоги детских школ искусств Москвы передают опыт коллегам из других регионов

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

За 5 лет около 9 тысяч специалистов более чем из 65 регионов России приняли участие в научно-практических конференциях, а свыше 590 педагогов из 55 регионов прошли программы повышения квалификации, сообщил портал мэра и правительства Москвы.

Конференции проводятся ежегодно, их реализует дирекция образовательных программ в сфере культуры и искусства департамента культуры столицы. На них участники делятся новейшими методиками преподавания творческих дисциплин.

В 2025 году более тысячи человек представили 65 регионов, включая Московскую, Ленинградскую, Курскую, Белгородскую, Смоленскую, Самарскую, Владимирскую области и многие другие. Они выступают в том числе в роли спикеров.

Например, преподаватель хореографии курской детской школы искусств № 1 имени Г. В. Свиридова Ирина Шаталова выступила с докладом на V Всероссийской научно-практической конференции "Классический танец: академизм, педагогика, традиции и инновации", которая прошла в феврале в Московском государственном хореографическом училище имени Л.М. Лавровского.

Она отметила, что такие мероприятия позволяют педагогам из малых городов сблизиться с профессиональным сообществом столицы. На конференциях можно увидеть, как работают разные хореографические училища, а также подобрать ребенку учреждение, в которое он отправится учиться профессионально.

"Для нас, педагогов, не живущих в Москве, такие конференции крайне важны и нужны!" – поделилась Шаталова.

Помимо конференций, дирекция с 1969 года обучает преподавателей по дополнительным профессиональным программам. В 2025 году из более чем 500 обучающихся 64 человека были из 15 регионов России, включая Московскую, Ленинградскую, Нижегородскую, Самарскую, Челябинскую области и другие.

Также присоединились представители новых территорий: программу "Работа с детским фольклорным ансамблем и солистом. Опыт, теория и практика" выбрали слушатели из Мариуполя и Донецка.

Очередной цикл конференций начнется в сентябре 2026 года. С расписанием можно ознакомиться на канале дирекции в мессенджере МАХ и в социальной сети "ВКонтакте".

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