В Минпросвещения заявили о высоком спросе на российских учителей за рубежом

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

За границей растет спрос на учителей из России, наиболее востребованы специалисты естественно-научного профиля. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

Он рассказал, что РФ получила 840 заявок от учебных учреждений в рамках проекта "Российский учитель за рубежом". Школы ищут 344 математика, биолога, физика и химика. Высок спрос и на преподавателей русского языка как иностранного – 146 заявок.

Отмечается, что 791 учитель будет работать в образовательных учреждениях 30 государств с нового учебного года. Специалистов естественно-научного профиля в основном ищут страны СНГ, в частности в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии.

Ранее в России предложили ввести для преподавателей ежемесячную надбавку к страховой пенсии за длительный педагогический стаж. Уточняется, что она должна составить 10% от величины прожиточного минимума пенсионера в регионе. В настоящее время средняя пенсия педагога при стаже 35–38 лет составляет 22,4 тысячи рублей, а в регионах с низкими зарплатами едва превышает 13–16 тысяч рублей.