Движение в Москве ограничат 8 и 9 августа из-за триатлона

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 августа, 12:26

Общество

В Минпросвещения заявили о высоком спросе на российских учителей за рубежом

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

За границей растет спрос на учителей из России, наиболее востребованы специалисты естественно-научного профиля. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

Он рассказал, что РФ получила 840 заявок от учебных учреждений в рамках проекта "Российский учитель за рубежом". Школы ищут 344 математика, биолога, физика и химика. Высок спрос и на преподавателей русского языка как иностранного – 146 заявок.

Отмечается, что 791 учитель будет работать в образовательных учреждениях 30 государств с нового учебного года. Специалистов естественно-научного профиля в основном ищут страны СНГ, в частности в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии.

Ранее в России предложили ввести для преподавателей ежемесячную надбавку к страховой пенсии за длительный педагогический стаж. Уточняется, что она должна составить 10% от величины прожиточного минимума пенсионера в регионе. В настоящее время средняя пенсия педагога при стаже 35–38 лет составляет 22,4 тысячи рублей, а в регионах с низкими зарплатами едва превышает 13–16 тысяч рублей.

В ОП РФ предложили ввести учительский капитал для педагогов со стажем от 25 лет

Читайте также


обществообразованиеза рубежом

Как бороться с любителями выкинуть вещи из окна

Для любителей выкинуть мусор из окна может наступить три вида ответственности

Читать
закрыть

Чем опасно посещение популярных ретритов

Психотерапевты заявили о росте количества обращений пациентов после посещения ретритов

Людям с серьезными психическими нарушениями такие группы действительно противопоказаны

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить с секретными тележками в магазинах

Секретные тележки появились в столичных продуктовых: клиентам предлагают приобрести наборы, не видя их содержимого

Читать
закрыть

Почему набравшие максимум на ЕГЭ не могут поступить в вуз

Абитуриенты, набравшие высокие баллы по ЕГЭ, якобы не сумели попасть в желаемый вуз из-за победителей олимпиад

Эксперты уже предложили ввести для олимпиадников специальные квоты

Читать
закрыть

Почему зумеры ходят на собеседования с родителями

Взрослые выполняют роль кадровых агентов: звонят потенциальным работодателям, выясняют детали вакансий и не только

Читать
закрыть

Как защититься от легионеллеза

Вспышки заболевания зафиксированы в Швейцарии и США

Читать
закрыть

Почему мужчины все чаще выбирают "женские" профессии

Парни-мастера ломают стереотипы, набирают миллионы просмотров в соцсетях

Реакция клиентов на мужчин в традиционно женских профессиях еще может быть неоднозначной

Читать
закрыть

Жители подмосковной деревни пожаловались на антисанитарию из-за соседней фермы

Как рассказала одна из жительниц, в деревне "происходит ад": животных на ферме не кормят и не поят

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика