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Разведка Дании права в том, что РФ не собирается нападать на страны НАТО. Об этом заявил генсек Альянса Марк Рютте в ходе мероприятия в Нью-Йорке, трансляция велась в соцсетях НАТО.

Рютте назвал вероятность нападения России крайне маловероятной.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров предупредил европейские страны о последствиях возможного военного столкновения с Россией. Министр напомнил слова Владимира Путина, который сказал, что РФ никогда не нападет на Европу. Однако если Европа нападет на Россию, то война будет очень короткой.

Глава ведомства этими словами прокомментировал заявления европейских политиков, которые считают, что необходимо готовиться к конфликту с РФ к 2030 году. Лавров также назвал Запад и Европу раненым зверем. Он считает, что западные и европейские страны цепляются за последние шансы сохранить доминирование недобросовестными методами.