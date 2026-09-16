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16 сентября, 16:53

Политика

Лавров заявил, что Россия не вернется к объятиям с Европой

Фото: kremlin.ru

Россия не вернется к отношениям с Европой, которые складывались в 90-е годы. Об этом глава МИД Сергей Лавров заявил, выступая на Международном фестивале молодежи.

"Никаких возвратов в объятия, которые в 90-е годы, даже в конце Советского Союза происходили, больше не будет", – цитирует Лаврова РИА Новости.

Министр также отметил, что, если какая-либо европейская страна захочет возобновить диалог, Москва сначала выслушает ее предложения.

"И потом мы будем решать, устраивает это нас или нет", – пояснил он.

Кроме того, Лавров заявил, что Россия не намерена заключать с европейцами договоренности в сфере обеспечения собственной безопасности.

Лавров уже предупреждал европейские страны о последствиях возможного военного столкновения. Он отметил, что Россия никогда не нападет на Европу. Однако если европейские страны нападут на Россию, то это будет принципиально иная и очень короткая война, добавил министр.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее заявлял, что отношения Европы и России практически вернулись к состоянию холодной войны. При этом он подчеркнул, что ситуация обернулась так не по инициативе Москвы.

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