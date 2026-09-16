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16 сентября, 17:25

Общество

Число уголовных дел о невыплате зарплаты в Москве выросло на 27% за год

Фото: depositphotos/Fascinadora

Количество уголовных дел о невыплате заработной платы в Москве за год выросло на 27%. Об этом сообщила уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Татьяна Сизова на круглом столе, посвященном проблемам правоприменения статьи о невыплате зарплаты, передает ТАСС.

По словам Сизовой, в 2025 году в Следственный комитет Москвы поступило 342 сообщения о таких преступлениях, в суд направлено 149 дел. При этом в первом квартале текущего года поступило 108 таких сообщений, возбуждено 83 дела о невыплате заработной платы, в суд направлено 64 дела.

Кроме того, Сизова отметила, что в первом полугодии 2026 года на территории Москвы зарегистрировано 10 592 преступления экономической направленности. Этот показатель на 37,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По статистике Росстата, реальные зарплаты в июне 2026 года выросли на 3,4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. За первые шесть месяцев рост составил 6,5%. При этом среднемесячная начисленная зарплата работников организаций в июне достигла 114,7 тысячи рублей.

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