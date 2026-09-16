Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 сентября, 17:56

Общество

В Росохотрыболовсоюзе предложили отменить лимит по добыче медведя

Фото: 123RF.com/jmrocek

Врио президента ассоциации "Росохотрыболовсоюз" Андрей Сицко предложил отменить лимит на добычу медведя для эффективного регулирования численности вида.

"На медведя с 80-х годов прошлого века устанавливается лимит добычи. Хотя необходимость этого исчезла, численность высокая", – приводит его слова ТАСС.

Сицко также выступил за увеличение сроков охоты. По его словам, сейчас они заканчиваются 31 декабря, тогда как раньше охота на берлоги продолжалась до 28 февраля.

Кроме того, эксперт обратил внимание на необходимость оперативных мер при регулировании численности. Медведи, привыкая к поселкам, начинают регулярно заходить в населенные пункты, однако у органов внутренних дел нет четких полномочий и соответствующего оружия для действий в таких ситуациях.

Ранее в Минприроды заявили, что численность бурых медведей в России выросла в 2,3 раза за 36 лет, до 307 тысяч особей. Рост связан в том числе с расширением хозяйственной и туристической деятельности человека – животным стали доступны пищевые отходы.

При этом в ведомстве также отметили, что число нападений медведей в 2026 году не является рекордным. Аномальный всплеск нападений был в 2014 году – 166 случаев.

Следы медведей заметили в Подмосковье

Читайте также


животныеобщество

Россияне пожаловались на качество модульных домов

Собственники столкнулись с появлением грызунов внутри конструкций, насекомых, сырости и плесени

Читать
закрыть

Мануального терапевта обвинили в инсульте у жительницы Тамбова

По данным СМИ, женщину также частично парализовало

Читать
закрыть

Почему россияне просят ввести самозапрет на соцсети ночью?

Перед сном человек отвлекается, у него появляется свободное время, и он занимает его смартфоном

Читать
закрыть

В России предложили приравнять услуги экзорцистов к сатанизму

Некоторые "специалисты", пользуясь доверчивостью граждан, создают целые секты

Спрос на такие услуги эксперты связывают с ростом тревожности

Читать
закрыть

Насколько вероятен завоз лихорадки Эбола в РФ

Эксперты уверены: занос в Россию вполне возможен с учетом туристического потока

Однако в стране существует четкий план санитарной защиты территории от подобных угроз

Читать
закрыть

Лоси выбегают на трассы и становятся причинами смертельных ДТП в РФ

Эксперты напоминают: за погибшего лося водителю полагается штраф в размере 80 тысяч рублей

Читать
закрыть

Выгоден ли россиянам туристический шопинг?

Самостоятельная организация шопинг-тура за границу позволяет сэкономить до 300 тысяч рублей

Эксперты советуют подготовиться к такой поездке, составив список вещей

Читать
закрыть

Почему современные мамы превращают детей в "бытовых инвалидов"?

К таким последствиям приводит гиперопека и желание делать все за ребенка

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика