В Росохотрыболовсоюзе предложили отменить лимит по добыче медведя

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Врио президента ассоциации "Росохотрыболовсоюз" Андрей Сицко предложил отменить лимит на добычу медведя для эффективного регулирования численности вида.

"На медведя с 80-х годов прошлого века устанавливается лимит добычи. Хотя необходимость этого исчезла, численность высокая", – приводит его слова ТАСС.

Сицко также выступил за увеличение сроков охоты. По его словам, сейчас они заканчиваются 31 декабря, тогда как раньше охота на берлоги продолжалась до 28 февраля.

Кроме того, эксперт обратил внимание на необходимость оперативных мер при регулировании численности. Медведи, привыкая к поселкам, начинают регулярно заходить в населенные пункты, однако у органов внутренних дел нет четких полномочий и соответствующего оружия для действий в таких ситуациях.

Ранее в Минприроды заявили, что численность бурых медведей в России выросла в 2,3 раза за 36 лет, до 307 тысяч особей. Рост связан в том числе с расширением хозяйственной и туристической деятельности человека – животным стали доступны пищевые отходы.

При этом в ведомстве также отметили, что число нападений медведей в 2026 году не является рекордным. Аномальный всплеск нападений был в 2014 году – 166 случаев.

