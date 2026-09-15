В России может появиться карта опасных зон с медведями

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Член комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Дмитрий Новиков призвал к формированию публичной карты, на которой будут отмечены места регулярного появления хищников, включая медведей, у населенных пунктов. Об этом сообщает издание "Абзац".

По словам депутата, отслеживать передвижения животных помогут фотоловушки. Он предложил вести учет крупных хищников – медведей, волков и других – с фиксацией точек их выхода к селам и городам, а также анализировать и прогнозировать опасные зоны. Ведение такой карты, по мнению Новикова, должен взять на себя региональный орган государственного охотничьего надзора.

"В случаях с проблемными особями, которые неоднократно проявляли агрессию или регулярно появляются у сел, можно использовать методику дистанционной маркировки в совокупности с умными фотоловушками, которые устанавливать в наиболее вероятных местах появления: зверь прошел – мгновенно приходят фото и его координаты", – пояснил парламентарий.

Новиков подчеркнул, что точек, где хищники выходят к людям, десятки, а не сотни, и именно они нуждаются в особом контроле. При этом в открытый доступ, по его словам, не попадет точное местоположение каждого зверя – это нереалистично и спровоцирует браконьеров. Вместо этого на карте появятся зоны риска: красная – если выход зафиксирован сегодня, желтая – если он происходит системно, зеленая – если обстановка спокойная. Для реализации достаточно ресурсов существующего центра мониторинга и нескольких десятков камер.

Также депутат назвал необходимым восстановить штат егерей в регионах с высокой численностью хищников. Он считает, что специалистам на местах стоит дать право самостоятельно принимать решение об отстреле агрессивной особи.

Ранее охотникам в Красноярском крае установили выплату за добычу медведя – им будут платить 36,5 тысячи рублей. Решение связано с участившимися случаями выхода бурых медведей к людям.

