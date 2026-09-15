В России пособие по беременности для студенток выросло до 96 тыс руб

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Средний размер пособия по беременности и родам для студенток очных отделений в России с 1 сентября 2025 года увеличился более чем в 4 раза и теперь составляет около 96 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба Соцфонда РФ.

Причиной изменения стал новый порядок расчета выплаты. Раньше пособие определялось исходя из средней стипендии, теперь за основу берется прожиточный минимум трудоспособного населения, установленный в конкретном регионе.

Право на пособие имеют студентки и аспирантки очного отделения – как обучающиеся на бюджетной, так и на платной основе, уточнили в фонде.

Единовременные выплаты для беременных студенток уже доступны в 38 российских регионах. Максимальная выплата в размере 250 тысяч рублей действует в Смоленской области. 200 тысяч рублей могут получить студентки в Ивановской и Ульяновской областях, а также Севастополе. В Удмуртии, Брянской и Тульской областях выплачивают 150 тысяч рублей, в Рязанской – 120 тысяч.