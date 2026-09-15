В Улан-Удэ заметили медведя, гулявшего по улицам

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В Бурятии полиция и Бурприроднадзор (республиканская служба по надзору в сфере природопользования) проводят проверку по факту выхода медведя в Улан-Удэ. Об этом сообщили в мэрии столицы Бурятии.

В сообществе "Весь Улан-Удэ" появились ролики, снятые из автомобиля и из окна дома. На кадрах видно, как медвежонок убегает по улице от собак. В комментариях утверждается, что действие происходит на улице Сиреневой в микрорайоне Стеклозавод.

В мэрии подтвердили, что проверка идет, а вся информация уточняется.

Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов назвал аномальной ситуацию с появлением медведей возле населенных пунктов. С начала 2026 года в республике зарегистрировали 74 таких случая против 47 за весь прошлый год.

