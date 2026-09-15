Граждане РФ не обращались в генконсульство в Гуанчжоу в связи с ливнями на Хайнане

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Граждане России не обращались в генконсульство РФ в Гуанчжоу в связи с проливными дождями на китайском острове Хайнань. Об этом сообщили ТАСС в российском загранучреждении, в консульский округ которого входит провинция Хайнань.

Из-за мощных ливней на курортном острове власти эвакуировали 42 тысячи человек. Как сообщает Guancha, городской округ Учжишань оказался подтоплен: за сутки там выпало 672 миллиметра осадков, что стало рекордом за всю историю наблюдений с 1958 года. В городе Ваньнин зафиксирован смерч.

Во многих районах Учжишаня случились оползни, нарушено электроснабжение. Некоторые курортные зоны временно закрыты.

Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что российские страховые компании не фиксируют роста числа обращений туристов в Таиланде с жалобами на коронавирус. До этого в СМИ появилась информация, что новая волна COVID-19 на Пхукете якобы могла затронуть российских туристов и релокантов.

В АТОР отметили, что ситуация с заболеваемостью в Таиланде рутинная: рост респираторных инфекций сезонный и характерен для дождливого периода, штамм вируса знаком, а летальность низкая.

