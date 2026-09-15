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02:57

Политика

Минюст США заявил о признании россиянином вины в сговоре о поставках авиазапчастей в РФ

Фото: depositphotos/Denisfilm

Гражданин России с паспортами Эстонии и Швейцарии Андрей Самуйловский признал вину в США по делу о сговоре с целью поставок авиационных деталей в РФ в обход американских санкций. Об этом сообщила пресс-служба министерства юстиции США, выполняющего функции генеральной прокуратуры.

Согласно версии Минюста, с начала 2022 года по сентябрь 2024 года Самуйловский в составе группы лиц осуществил десятки поставок запчастей для авиатранспорта на общую сумму около 2 миллионов долларов. Утверждается, что эти запчасти в конечном счёте были реэкспортированы в Россию.

Минюст заявил, что 32-летний подсудимому может грозить до 20 лет тюремного заключения. Вынесение приговора намечено на 13 января 2027 года.

Ранее полиция безопасности Швеции задержала россиянина по запросу США. Мужчина находился в международном розыске после заочного ареста в Штатах.

Его подозревают в нарушениях санкций в период с 2022 по 2023 год. Других подробностей дела не приводится.

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