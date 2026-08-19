NYT: россиянку задержали в аэропорту США по обвинению в превышении срока пребывания

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Гражданку России Галину Бобреневу задержали в аэропорту Калифорнии сотрудники иммиграционной службы США. Ей предъявили обвинение в нарушении допустимого срока пребывания в стране, сообщает The New York Times.

По информации издания, россиянку остановили сразу после выхода из самолета. Допрос длился около 15 минут, после чего ее в наручниках доставили в центр содержания. В министерстве внутренней безопасности США утверждают, что Бобренева нарушила иммиграционное законодательство, превысив разрешенный срок нахождения в стране. Адвокат россиянки оспаривает эти обвинения и настаивает на том, что она находилась в Штатах на законных основаниях.

Под стражей Бобренева провела 16 дней, из них около двух недель – в иммиграционном центре в Аделанто (Калифорния). Позднее ее освободили под залог в размере 35 тысяч долларов с обязательством носить электронный браслет.

Первое заседание по делу назначено на 22 октября. До этого Бобренева должна повторно явиться в иммиграционную и таможенную полицию США 7 сентября.

Ранее гражданин РФ был задержан в отеле Renaissance в египетском Шарм-эль-Шейхе по обвинению в нарушении правил поведения, принятых в исламе. Адвокат россиянина заявил, что суд отклонил апелляцию прокуратуры и постановил освободить задержанного под залог.