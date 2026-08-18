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18 августа, 23:17

Происшествия

Четыре человека ранены из-за атак ВСУ в Белгородской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

В результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию Белгородской области пострадали 4 человека, включая 15-летнего подростка. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

В селе Погромец Волоконовского округа при детонации дрона несовершеннолетний получил множественные осколочные ранения грудной клетки, спины и ног. Пострадавшего госпитализировали.

В городе Шебекино в результате удара FPV-дрона по автомобилю ранения получили мужчина и женщина. Бойцы самообороны доставили пострадавших в медицинское учреждение, врачи приняли решение о лечении в амбулаторных условиях.

Еще один инцидент произошел в селе Репяховка Краснояружского округа, где мужчина подорвался на взрывном устройстве. Пострадавшего в крайне тяжелом состоянии с травматической ампутацией ноги и множественными осколочными ранениями тела доставили в Краснояружскую ЦРБ. После стабилизации состояния его переведут в областную клиническую больницу.

Ранее 3 человека пострадали при атаках дронов ВСУ на Белгородскую область. При этом в городе Шебекине один из БПЛА сдетонировал над дорожным полотном, в результате чего несовершеннолетняя получила осколочные ранения.

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