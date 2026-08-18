Российская армия поразила сухогруз с военным имуществом ВСУ в Черном море

Фото: MAX/"Минобороны России"

Вооруженные силы России нанесли удар по сухогрузу с вооружением и военным имуществом для ВСУ в акватории Черного моря юго-восточнее Одессы. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Удар по судну был нанесен с помощью ударных беспилотников. На его борту находился груз, предназначавшийся для нужд украинских военных.

В ведомстве добавили, что атаки на украинскую портовую инфраструктуру и морские суда, задействованные в интересах ВСУ, продолжаются.

Ранее сообщалось, что ВС РФ поразили в порту Одесса патрульный катер типа "Тарантул" и резервуары с топливом. Помимо этого, в порту Измаил был ликвидирован причальный терминал – он обеспечивал разгрузку морских судов с военными грузами.

