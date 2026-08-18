Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 августа, 18:02

Политика

Российская армия поразила сухогруз с военным имуществом ВСУ в Черном море

Фото: MAX/"Минобороны России"

Вооруженные силы России нанесли удар по сухогрузу с вооружением и военным имуществом для ВСУ в акватории Черного моря юго-восточнее Одессы. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Удар по судну был нанесен с помощью ударных беспилотников. На его борту находился груз, предназначавшийся для нужд украинских военных.

В ведомстве добавили, что атаки на украинскую портовую инфраструктуру и морские суда, задействованные в интересах ВСУ, продолжаются.

Ранее сообщалось, что ВС РФ поразили в порту Одесса патрульный катер типа "Тарантул" и резервуары с топливом. Помимо этого, в порту Измаил был ликвидирован причальный терминал – он обеспечивал разгрузку морских судов с военными грузами.

Читайте также


политика

Что известно о нападении медведя на девушку в тайге?

Девушку нашли по крикам, но зверя догнать не удалось из-за темноты вокруг

Читать
закрыть

Зачем в РФ нанимают на работу женщин из Северной Кореи?

Ситуация сложилась из за совпадения ряда экономических и политических факторов

Для российских работодателей такое решение оказывается экономически эффективным

Читать
закрыть

Что известно о гибели собак после российской вакцины?

После вакцинации у животных начинались рвота с кровью, судороги, лихорадка

Препарат, которым прививали животных, производит российская фармкомпания "Ветбиохим"

Читать
закрыть

Почему Швеция задержала российские корабли?

Стокгольм подозревал их в обслуживании интересов внешней торговли России

Эксперты уверены: задержания судов по надуманным поводам абсолютно незаконны

Читать
закрыть

Почему ледники уходят со скоростью 40 метров в год?

Причина – глобальное потепление и связанные с ним климатические изменения

В отдельных бассейнах в ближайшие десятилетия изменится сезонное распределение воды

Читать
закрыть

Как нейросети уничтожают мозг школьников?

Школьники стремительно теряют способность к запоминанию и анализу информации

Читать
закрыть

Чем опасны назальные спреи для загара?

Сейчас препарат не зарегистрирован и не разрешен к применению

Читать
закрыть

Чем опасно появление осенних жигалок в Москве и области?

Осенние жигалки способны переносить серьезные заболевания

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика