Фото: МАХ/"Международный аэропорт Внуково"

Аэропорт Внуково вернулся к штатному режиму работы, сняв ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Уточняется, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.

Днем 4 октября авиагавань перешла на обслуживание рейсов по согласованию с соответствующими органами. Это было связано с введением временных ограничений на использование воздушного пространства. Пассажиров призвали проверять статус рейса через онлайн-табло аэровокзала.

Такие же меры безопасности утром вводились в аэропорту Шереметьево. Спустя время их отменили.