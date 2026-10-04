04 октября, 15:48Транспорт
Аэропорт Внуково вернулся к штатному режиму работы
Фото: МАХ/"Международный аэропорт Внуково"
Аэропорт Внуково вернулся к штатному режиму работы, сняв ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
Уточняется, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.
Днем 4 октября авиагавань перешла на обслуживание рейсов по согласованию с соответствующими органами. Это было связано с введением временных ограничений на использование воздушного пространства. Пассажиров призвали проверять статус рейса через онлайн-табло аэровокзала.
Такие же меры безопасности утром вводились в аэропорту Шереметьево. Спустя время их отменили.
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