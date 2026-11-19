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План восстановления Крымского моста полностью согласован, утвердить его планируется в ближайшее время. Об этом заявил ИС "Вести" вице-премьер России Марат Хуснуллин.

"План восстановления полностью согласован, деньги на это есть. Профессиональная команда есть", – сказал политик.

По словам вице-премьера, специалисты рассматривали три варианта восстановления переправы. Каждый из них оценивается по стоимости и срокам реализации. Кроме того, прорабатываются возможности оптимизации работ.

Украинские военные атаковали Крымский мост трижды – 16, 17 и 19 ноября. В результате конструкции сооружения получили повреждения. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о теракте.

После последней атаки движение по мосту приостановили, два поезда "Таврия" между Москвой и Крымом задерживались в пути. Восстановить движение планируется ориентировочно с 16:00.